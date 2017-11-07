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ЕС намерен составить «черный список» оффшоров


07.11.2017   22:41
Европейский Союз планирует утвердить "черный список" так называемых налоговых гаваней после очередного оффшорного скандала. Об этом во вторник по итогам встречи министров финансов стран-членов ЕС сообщил министр финансов Эстонии Тоомас Тынисте, передает Reuters.

"Мы намерены утвердить этот список в декабре", - заявил Тынисте, страна которого сейчас председательствует в Евросоюзе. Он также выразил надежду, что все члены ЕС поддержат утверждение этого списка.

Напомним, что в воскресенье Международный консорциум журналистских расследований обнародовал материалы следствия под названием "Paradise Papers". Документы анализируют оффшорную деятельность влиятельных людей и крупнейших компаний в мире и базируются на изучении 13,4 млн файлов, полученных в результате утечки информации. В целом новое досье превосходит по объемам и насыщенности материала "Панамские документы", опубликованные в апреле прошлого года. В нем говорится о 120 политиках и должностных лицах из почти 50 стран мира. По данным расследования, богачи спрятали в офшорах около 8 триллионов евро.






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