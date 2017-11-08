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Саакашвили предложил начать 3 декабря процесс народного импичмента
08.11.2017 10:34
Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили на вчерашнем митинге возле здания Рады заявил о готовности начать 3 декабря процедуру «народного импичмента» президенту Украины Петру Порошенко. Об этом сообщает РИА Новости.
«Если власти будут продолжать игнорировать наши требования, то 3 декабря я предлагаю начать процесс народного импичмента. Пусть народ это сделает», - заявил Саакашвили. Что представляет собой эта процедура, он не уточнил.
Саакашвили также призвал митингующих собраться 12 ноября на Михайловской площади в Киеве и организовать марш с требованием принять законы об антикоррупционном суде и импичменте. Политик заявил, что намерен участвовать в шествии вместе с женой и сыном.
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