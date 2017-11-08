В проведении Единых национальных экзаменов в Грузии появятся новшества

08.11.2017 11:19 В проведении Единых национальных экзаменов Грузии появятся новшества, которые помогут абитуриентам максимально проявить свои навыки и знания. Об этом журналистам сообщила на брифинге глава Национального центра экзаменов и оценок Грузии Майя Миминошвили.



По ее словам, основное новшество касается экзамена по общим навыкам — на определенном уровне меняется его структура.



Ознакомиться с заданиями нового типа все желающие могут на официальном сайте Центра экзаменов и оценок www.naec.gov.ge.



Общие навыки



Экзамен по общим навыкам состоит из двух частей – вербальной и математической. Новшество коснется только вербальной части. Неизменным останется экзаменационный период – 1 час и 35 минут на каждую часть экзамена и система оценки. Максимальным баллом данного теста остается 80.



На экзамене изменится блок аналогий. В тестах 2018 года аналогии будут представлены не в качестве независимого блока, а вместе с блоком заданий по осмыслению прочитанного текста, в котором вместо шести заданий будет десять.



Часть этих заданий, в частности, пять или семь, как и прежде, будут касаться вопросов проверки навыка осмысления информации, представленной в тексте, а три или пять — будут представлены заданиями типа аналогий. Отличие будет лишь в том, что аналогии будут сформированы на словах, представленных в тексте, чтобы абитуриенту было легко понять значение слова на основе контекста.



«Работа над аналогиями вместе с заданиями по осмыслению прочитанного текста даст возможность абитуриентам лучше выявить свои навыки – в случае незнания слова абитуриенту для определения его значения поможет контекст», — сказала Миминошвили.



Авторы новшества считают, что умение понять новую информацию лучше всего можно проявить в процессе выполнения заданий по осмыслению прочитанного текста. По словам Миминошвили, это является шагом вперед в плане точности оценки академических навыков.



Целью экзамена по общим навыкам является оценка тех навыков, которые необходимы для продолжения учебы и получения знаний в высшем учебном заведении.



«Именно поэтому усиление акцента на осмыслении прочитанного текста будет еще больше содействовать выявлению тех навыков, использование которых не раз пригодится будущим студентам», — подчеркнула Миминошвили.



Грузинский язык и литература



На экзамене по грузинскому языку и литературе меняется критерий оценки аргументированного эссе (абитуриент в своей работе должен привести как минимум два аргумента в защиту своих доводов, продемонстрировав умение рассуждать- НГ).



Оценка аргументированного эссе происходит по девяти критериям: адекватное осмысление задания; формирование работы; осмысление проблемы; аргументация рассуждения; самостоятельное мышление; лексика и стилистика; морфология, орфография, синтаксис; пунктуация.



Максимальным баллом аргументированного эссе будет 24 вместо 20.



По словам Миминошвили, корректирование критериев оценки аргументированного эссе основано на анализе экспертов и исследовании результатов Единых национальных экзменов.



Главная цель данных изменений – совершенствование механизма оценки.



Математика



С будущего года экзамен по математике, возможно, станет проще. Миминошвили не исключила, что на экзамене по этому предмету будет увеличена часть простых заданий.



«Думаем немного упростить экзамен по математике. Анализ показывает нам, что в большей или меньшей степени математика дается абитуриентам труднее, чем другие предметы. По сравнению с другими предметами средний показатель математики низкий. Но это не означает, что экзамен по математике будет настолько простым, что мы не сможем оценить то, что необходимо во время экзамена», — отметила Миминошвили.



Абитуриенты смогут использовать на экзамене собственные ручки



Определенные изменения коснутся и технической части ЕНЭ. Во время экзаменов абитуриенты часто выражали недовольство по поводу того, что они не могли использовать на экзамене свои ручки.



«Мы каждый год покупаем ручки, но в будущем году думаем разрешить всем абитуриентам принести на экзамен собственную ручку. Если им не нравится ручка, пишушая тушью за 90 тетри, то они могут купить ее за 2 лари, но тогда будут сами отвечать за ее качество», — заявила Миминошвили.



Она также коснулась темы кондиционирования экзаменационных центров. Многие абитуриенты жаловались на жару и духоту во время экзаменов, которые проходят в самое жаркое время года.



Однако ситуация с этой проблемой вряд ли изменится — Миминошвили отметила, что экзаменационные центры, в основном, размещены в государственных школах и высших учебных заведениях, где кондиционеров нет, поэтому решить эту проблему собственными силами центр оценок не в состоянии.



"Новости-Грузия"











• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

