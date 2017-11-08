Президент Грузии посещает Польшу с официальным визитом

08.11.2017 11:23 Президент Грузии Георгий Маргвелашвили вчера вечером прибыл в Польшу с трехдневным официальным визитом. В поездке президента на этот раз сопровождает дочь Анна Маргвелашвили.



Во время визита запланированы встречи президента Грузии с первыми лицами Польши, а также участие в Варшавском форуме по безопасности и посещение дома-музея «Грузинский дом», сообщает пресс-служба президента страны.



Официальная церемония встречи пройдет 8 ноября во дворце президента Польши Анджея Дуда, после чего президенты проведут двустороннюю встречу.



Маргвелашвили и Дуда также проведут встречи с государственными делегациями в многостороннем формате, а после сделают заявления на совместной пресс-конференции с грузинскими и польскими журналистами.



В рамках своего визита Маргвелашвили также встретится с премьер-министром Польши Беатой Шидло, маршалом Сейма республики Мареком Кухчиньским, а также с маршалом Сената Станиславом Карчевским.

9 ноября президент Грузии примет участие в Варшавском форуме по безопасности.



Маргвелашвили посетит дом-музей грузинских офицеров польской армии «Грузинский дом» в городе Пясечно и примет участие в символической посадке дерева, привезенного из Грузии.



В официальную делегацию Грузии входят: руководитель администрации президента Георгий Абашишвили, секретарь национальной безопасности Давид Раквиашвили, заместитель министра иностранных дел Вахтанг Махароблишвили, международный секретарь президента Тенгиз Пхаладзе, парламентский секретарь Анна Долидзе, политический секретарь Пикрия Чихрадзе, советник президента по вопросам прав человека Каха Кожоридзе, чрезвычайный и полномочный посол Грузии в Польше Илья Дарчиашвили.



В 2017 году Грузия и Польша отметили 25-летие со дня установления дипломатических отношений. За это время между странами было оформлено более 15 международных договоров, которые регулируют сотрудничество двух стран в сферах обороны, экономики, туризма, регионального развития, культуры, образования, здравоохранения.















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