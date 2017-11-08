В Совете Европы обсудят 16-й консолидированный отчет генсека «Конфликт в Грузии»

08.11.2017 11:55 На 1299-м заседании комитета заместителей министров Совета Европы сегодня обсудят 16-й консолидированный отчет генерального секретаря СЕ Турбьерна Ягланда «Конфликт в Грузии».



Как сообщают в Министерстве иностранных дел, отчет охватывает период с апреля по сентябрь 2017 года включительно. В обсуждении отчета примет участие первый заместитель главы МИД Грузии Давид Залкалиани.



По их же данным, в 16-м консолидированном отчете генеральный секретарь заостряет внимание на сложную ситуацию на оккупированных территориях Грузии с точки зрения безопасности, прав человека и в гуманитарном плане. Также говорится о сложной ситуации, создавшейся в регионе Абхазии после ограничения права получать образование на родном языке для этнических грузин.



В отчете подчеркнуты такие вопросы, как факты уничтожения домов, принадлежащих грузинам в селе Эредви, закрытие пропускных пунктов, т.н. бордеризация, ограничение права передвижения, ущемление по этническому признаку и проблемы другого типа.



При представлении документа на заседании комитета выступит первый заместитель главы МИД Грузии Давид Залкалиани. В своем выступлении он заострит внимание на тяжелое положение на оккупированных территориях Грузии с точки зрения прав человека и незаконных действиях, осуществленных оккупационными силами России в последнее время.















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