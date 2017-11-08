Португальский депутат ознакомил грузинских коллег с опытом декриминализации наркопреступления

08.11.2017 14:26 В комитете здравоохранения парламента Грузии вместе с португальскими и канадскими экспертами обсудили реформу наркополитики.



Эксперты познакомили грузинских коллег с опытом своих стран по наркополитике.



По заявлению члена парламента Португалии Рикардо Баптисты Лейты, в Португалии с 90-х годов остро стояла проблема потребления наркотиков, и новый закон, с помощью которого была осуществлена декриминализация потребления наркотиков, изменил положение.



"В нашей стране, начиная с 90-х годов, остро стоял вопрос потребления наркотиков. Из-за этого увеличился показатель, как криминала, так и ВИЧ инфекций, и других заразных болезней, передающихся таким путем. Поэтому мы решили, и приняли новый закон, чем произошла декриминализация потребления наркотиков. Мы изменили видение, и смотрели на людей ни как на преступников, которые должны идти в тюрьму, а смотрели на этот вопрос с точки зрения проблемы здравоохранения. Разработали новую систему, преследующую целью делать акцент не на наказание, а на лечение. В результате сократился уровень криминала, количество заключенных, количество болеющих гепатитом С, и расходы здравоохранения. Мы тоже опасались, что этот подход увеличит количество потребителей, однако наоборот, этот показатель ниже по сравнению с другими странами"- заявил Рикардо Баптиста Лейти.



По словам члена большинства Левана Коберидзе, на встрече весьма важно разделить опыт разных стран.



"На встрече приглашены иностранные эксперты, которые непосредственно прошли этот путь в своих странах. Все это делается с тем, чтобы разные группы общества, и первым делом члены парламента максимально были информированы, и получили ответы, в том числе на критические вопросы. В парламенте, в том числе в большинстве есть разные мнения не только по данному законопроекту, но и по многим другим законопроектам, и это естественный процесс. Инициаторы законопроекта стараемся, ознакомив с аргументами, склонить коллег, у которых другое мнение, поддержать законопроект"- заявил Леван Коберидзе.

















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