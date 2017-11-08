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Большая часть медикаментов в Грузии продается без лабораторной проверки


08.11.2017   14:27
Большая часть медикаментов, поступивших в аптеки Грузии, продается без лабораторной проверки, соответственно, нет гарантии, что потребитель покупает качественный препарат.

В Грузию из разных стран поступают медикаменты почти 12 000 наименований. Как выяснилось, эти препараты продаются в аптеках так, что проверку проходит только их небольшая часть.

Исследование в связи с этим вопросом провела неправительственная организация "АИ факт".

Организация установила, что на проверку медикаментов тратится только 5% выделенной суммы. Минздрав использует более чем 75% для погашения обязательств по зарплатам для сотрудников.

То, что на фармацевтическом рынке есть проблемы, и часто в аптеках продаются непроверенные медикаменты, подтверждает председатель парламентского комитета здравоохранения. По словам Акакия Зоидзе, контроль должна быть увеличена.

Эксперты подтверждают, что риск продажи фальсифицированных медикаментов на грузинском фармацевтическом рынке высокий.

По словам председателя парламентского комитета, ведомство Сергеенко работает над новым законом, который должен отрегулировать положение.







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