Сергеенко: Позиция Минздрава с наркополитикой остается неизменной

08.11.2017 14:43 По заявлению министра труда, здравоохранения, и социальной защиты Давида Сергеенко, позиция министерства в связи с наркополитикой остается неизменной.



"Мы говорим, что этому действительно требуется комплексное изучение, и самоцелью не является наказать кого-либо, главное снизить вред. Позиция прежняя, и это никак не означает, что есть попытка избежать решения. Это тот вопрос, которому необходимо широкое обсуждение, оно сейчас уже ведется, и я искренне верю, что мы получим результат, который будет сбалансированным, и направленным на снижение вреда"- заявил Давид Сергеенко.

















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