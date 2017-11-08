Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Потребление наркотиков остается наказуемым - парламентский комитет здравоохранения


08.11.2017   14:52
«У многих наших коллег, как и у многих членов общества, неправильное представление о том, чего касается реформа наркополитики», - об этом заявил журналистам председатель парламентского комитета здравоохранения Акакий Зоидзе, комментируя одну из инициатив законопроекта о декриминализации наркополитики.

По его словам, потребление наркотиков остается наказуемым, но в рамках установленного количества форма наказания будет административной, а не тюремной.

«У многих наших коллег, как и у многих членов общества, неправильное представление о том, чего касаются эти предложенные изменения. Зачастую наши коллеги путают легализацию с декриминализацией, так как они не являются специалистами. Потребление наркотиков остается наказуемым, просто в рамках установленного количества форма наказания будет административной, а не тюремной. Законопроект не подразумевает поощрение потребления или сокращение мер за распространение. Этот законодательный пакет в определенных направлениях предусматривает и ужесточение. Например, аптечная наркомания приравнивается к наркопреступлению, что, на мой взгляд, приведет к значительному превенционному эффекту», - заявил Зоидзе.

Законопроект инициирован Национальной платформой наркополитики Грузии и пятью депутатами. Рассмотрение законопроекта в парламенте планируется начать со следующей недели.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
ЕС помогает Грузии разработать коммуникационную стратегию для повышения защиты потребителей в энергетическом секторе
Грузия ухудшила показатели в Глобальном индексе конкурентноспособности
МВФ считает Национальный банк Грузии одним из лучших центральных банков в регионе
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Посольство Израиля в Грузии прокомментировало поездку представителя абхазского режима
Долидзе: Гуманитарная ситуация на оккупированных территориях весьма тревожная
Российские власти предлагают абхазскому руководству усилить защиту собственности инвесторов
Кустурица стал «послом» абхазских сепаратистов
Семилетнего мальчика сбил автомобиль в центре Сухуми
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Совет министров ОБСЕ обсудит в начале декабря карабахское урегулирование
В Грузии в Горийском университете проходят вайнахские дни
В Грузии ожидают ответа российской стороны по вопросу имплементации соглашения о таможенном мониторинге
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна