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Потребление наркотиков остается наказуемым - парламентский комитет здравоохранения
08.11.2017 14:52
«У многих наших коллег, как и у многих членов общества, неправильное представление о том, чего касается реформа наркополитики», - об этом заявил журналистам председатель парламентского комитета здравоохранения Акакий Зоидзе, комментируя одну из инициатив законопроекта о декриминализации наркополитики.
По его словам, потребление наркотиков остается наказуемым, но в рамках установленного количества форма наказания будет административной, а не тюремной.
«У многих наших коллег, как и у многих членов общества, неправильное представление о том, чего касаются эти предложенные изменения. Зачастую наши коллеги путают легализацию с декриминализацией, так как они не являются специалистами. Потребление наркотиков остается наказуемым, просто в рамках установленного количества форма наказания будет административной, а не тюремной. Законопроект не подразумевает поощрение потребления или сокращение мер за распространение. Этот законодательный пакет в определенных направлениях предусматривает и ужесточение. Например, аптечная наркомания приравнивается к наркопреступлению, что, на мой взгляд, приведет к значительному превенционному эффекту», - заявил Зоидзе.
Законопроект инициирован Национальной платформой наркополитики Грузии и пятью депутатами. Рассмотрение законопроекта в парламенте планируется начать со следующей недели.
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