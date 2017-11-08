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СМИ Грузии хотят обязать перепроверять результаты экзит-полов, проведенных по их заказу


08.11.2017   15:11
Неправительственный сектор ждет объяснений от Национальной комиссии регуляции коммуникаций. Они не понимают, как медиа-средства должны перепроверить надежность и объективность тех избирательных исследований, которые закажут местным и международным исследовательским организациям.

Инициатива, возлагающая на вещателей новые обязательства, уже в парламенте, и если она вступит в силу, коснется и избирательных экзит-полов.

Юристы "Рустави 2" увязывают новую инициативу с избирательными экзит-полами вещательной компании. Они говорят об экзит-поле парламентских выборов 2016 года, надежность которого Национальная комиссия регуляции коммуникаций поставила под вопросом.

В НКРК не отрицают, что новая инициатива связана как раз таки с экзит пол"Рустави 2", но говорят, что наоборот, ставят это законодательное предложение во благо вещателям.

Помимо этой инициативы, регулирующая комиссия считает, что язык ненависти, и распространение по СМИ вредно воздействующей информации, должно выходить за рамки саморегуляции, и стать наказуемым.






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