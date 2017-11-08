СМИ Грузии хотят обязать перепроверять результаты экзит-полов, проведенных по их заказу

08.11.2017 15:11 Неправительственный сектор ждет объяснений от Национальной комиссии регуляции коммуникаций. Они не понимают, как медиа-средства должны перепроверить надежность и объективность тех избирательных исследований, которые закажут местным и международным исследовательским организациям.



Инициатива, возлагающая на вещателей новые обязательства, уже в парламенте, и если она вступит в силу, коснется и избирательных экзит-полов.



Юристы "Рустави 2" увязывают новую инициативу с избирательными экзит-полами вещательной компании. Они говорят об экзит-поле парламентских выборов 2016 года, надежность которого Национальная комиссия регуляции коммуникаций поставила под вопросом.



В НКРК не отрицают, что новая инициатива связана как раз таки с экзит пол"Рустави 2", но говорят, что наоборот, ставят это законодательное предложение во благо вещателям.



Помимо этой инициативы, регулирующая комиссия считает, что язык ненависти, и распространение по СМИ вредно воздействующей информации, должно выходить за рамки саморегуляции, и стать наказуемым.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

