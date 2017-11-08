Отсутствие дипотношений не помеха отмене виз, если у России есть на то политическая воля - Абашидзе

08.11.2017 15:45 Если у России есть политическая воля для отмены визового режима, отсутствие дипотношений между странами не должно этому мешать. Об этом спецпредставитель премьер-министра Грузии по связям с Россией Зураб Абашидзе заявил агентству «Интерпрессньюс».



«Грузия еще в 2011 году начала процесс отмены визовых ограничений для граждан России и сегодня они могут прибывать в страну без визы сроком на один год. Аналогичное решение было принято и в отношении граждан ряда других стран, что способствовало значительному росту числа иностранных визитеров в Грузии. К концу этого года число российских туристов, посетивших страну, вероятно, превысит 1 миллион человек», — заявил Абашидзе.



Спецпредставитель напомнил, что в 2016 году Москва упростила визовый режим для граждан Грузии – если раньше лишь ближайшие родственники могли пригласить их в Россию, то сейчас для оформления приглашения и визы наличие родственной связи не является обязательным.



При этом, как подчеркнул Абашидзе, дальнейшее упрощение или полная отмена визового режима является прерогативой российской стороны. И Тбилиси не видит связи между возможной отменой виз и восстановлением дипломатических отношений.



«По понятным причинам вопрос восстановления дипотношений с Москвой на повестке дня не стоит», — добавил грузинский дипломат.



Ранее замглавы МИД России, статс-секретарь Григорий Карасин заявил, что Москва готова к отмене виз с Грузией. При этом он упомянул и наличие препятствий на этом пути. «Мешает прежде всего отсутствие дипломатических отношений, которые, как известно, были прекращены по инициативе Тбилиси. Сказывается и непростая ситуация в мире, характеризующаяся ростом террористических и других угроз, нелегальная миграция. Все это, разумеется, нельзя не учитывать», – заявил Карасин.



Напомним, власти Грузии неоднократно заявляли, что дипотношения между Тбилиси и Москвой могут возобновится только после деоккупации территорий Грузии и отзыва Россией признания независимости Абхазии и т.н. Южной Осетии. Именно в ответ на этот шаг в 2008 году Тбилиси разорвал дипломатические связи с Москвой. С тех пор посредником между Россией и Грузией является Швейцария. Взаимоотношения стран на сегодняшний день регулируются в том числе в рамках формата «Карасин — Абашидзе», основанном в конце 2012 года после прихода к власти в Грузии коалиции «Грузинская мечта».















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