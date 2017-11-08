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Грузинская прокуратура направила Украине материалы об экстрадиции Мегиса Кардава


08.11.2017   16:51
Прокуратура Грузии уже переслала соответствующим украинским ведомствам документы по поводу экстрадиции находящегося в международном розыске Мегиса Кардава.

«Главной прокуратурой Грузии уже пересланы Генеральной прокуратуре и министерству юстиции Украины документы по поводу экстрадиции находящегося в международном розыске Мегиса Кардава. В случае задержания разыскиваемого лица, согласно законодательству Украины, местный компетентный суд в течение 40 дней с момента задержания проверяет, получена ли соответствующая документация из страны, требующей экстрадиции. Поскольку прокуратура Грузии уже передала украинской стороне указанные материалы, местный суд именно по истечению этого срока решит вопрос о продлении экстрадиционного заключения Кардава», - заявляют в прокуратуре.

Мегис Кардава был задержан в Украине несколько дней назад. Суд определил ему 40-дневное экстрадиционное заключение. По запросу прокуратуры Грузии Кардава разыскивался по красному циркуляру Интерпола.






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