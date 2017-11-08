12 ноября в шести муниципалитетах пройдет второй тур выборов мэра

08.11.2017 17:28 В шести муниципалитетах Грузии - в самоуправляющемся городе Кутаиси, а также в самоуправляющихся общинах Мартвили, Озургети, Боржоми, Хашури и Казбеги - 12 ноября пройдет второй тур выборов мэра. ЦИК Грузии уже приступила к изготовлению бюллетеней для 328 304 зарегистрированных избирателей, зарегистрированных в этих муниципалитетах.



Во всех шести муниципалитетах по результатам первого тура выборов лидируют кандидаты в мэры от правящей партии Грузинская мечта.



Согласно результатам первого тура, наиболее острая конкуренция между кандидатами в мэры будет в Боржоми и Озургети. В Боржоми кандидат Грузинской мечты Леван Липартия набрал 40,35% голосов избирателей, а кандидат Альянса патриотов Заза Чачанидзе - 40,15% голосов. Небольшая разница между кандидатами была зафиксирована и в Озургети, где кандидат от правящей партии Беглар Сиоридзе набрал 43,35% голосов, в то время как независимый кандидат Константин Шарашенидзе набрал 41,86% голосов.



В Хашурском муниципалитете после первого тура выборов мэра лидирует кандидат Грузинской мечты Георгий Гураспашвили 42,24%-ми голосов. За ним следует независимый кандидат Рамаз Нозадзе, который получил 18,48% голосов.



В Казбегском муниципалитете с 44,62% голосов на первое место вышел кандидата Грузинской мечты Александр Загашвили. С ни будет бороться кандидат Демократического движения – Свободной Грузии Сандро Камараули, который в первом туре набрал 26,85% голосов.



В Кутаиси и Мартвили конкурентами кандидатов Грузинской мечты – Георгия Чигвария (48,66%) и Александра Григалава (49,76%) являются кандидаты от Национального движения Григол Вашадзе (27,04%) и Мамука Данелия (35,81%). Однако конкуренция между кандидатами в этих муниципалитетах будет носить формальный характер, так как Национальное движение отказалось от участия во втором туре (несмотря на решение, имена кандидатов ЕНД все равно будут присутствовать в избирательных бюллетенях).



Параллельно запланированному в шести муниципалитетах второму туру, с 12 ноября к исполнению своих обязанностей приступят новоизбранные мэры остальных 58 муниципалитетов Грузии, личности которых стали известны сразу после первого тура.



Что касается сакребуло (муниципальные собрания), по решению ЦИК Грузии, первое заседание представительного органа самоуправления в Тбилиси пройдет 14 ноября. А первые заседания сакребуло остальных муниципалитетов Грузии ЦМК назначит, предположительно, к концу ноября.



Civil Georgia











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