Заявления Москвы о неготовности Тбилси оформить контракты со швейцарской компанией не соответствуют действительности - Абашидзе

08.11.2017 17:29 Заявления Москвы, якобы мы не готовы оформить со швейцарской компанией контракты о таможенном мониторинге, не соответствуют действительности, - об этом агентству «IPN» сообщил специальный представитель премьер-министра Грузии по связям с Россией Зураб Абашидзе, отвечая на вопрос о том, на каком этапе переговоры по имплементации достигнутого соглашения о мониторинге грузооборота, и когда планируется оформить договор со швейцарской компанией SGS.



Как отметил Абашидзе, грузино-российское соглашение о таможенном мониторинге, оформленное в 2011 году, предусматривает оформление сторонами аналогичных контрактов со швейцарской компанией.



«Грузинская сторона завершила работу над текстом этого контракта еще весной прошлого года, о чем известила как швейцарскую, так и российскую сторону. У швейцарцев к нам вопросов нет. А вот из Москвы слышны заявления, что мы, якобы, не готовы к оформлению контрактов. Мы заявляем, что это не соответствует действительности и готовы выполнить обязательства, предусмотренные соглашением от 2011 года. Эту готовность мы вновь подтвердим в Праге. Детальное обсуждение данного проекта произойти не может, так как это прерогатива специальной межведомственной рабочей группы. Мы же попытаемся услышать комментарий российской стороны относительно заявления, сделанного на нашем предыдущем заседании 7 июля этого года. В частности, тогда было сказано, что с помощью Швейцарии стороны в ближайшем будущем согласуют дату подписания контрактов. Российская сторона пока явно воздерживается от этого шага и пытается «перевести стрелку» на Тбилиси», - сказал Абашидзе.















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