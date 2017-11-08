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Босния и Герцеговина отменила визой режим для граждан Грузии


08.11.2017   18:17
Босния и Герцеговина отменила визой режим для граждан Грузии, сообщает Первый канал ОВГ со ссылкой на генеральное консульство Грузии в Стамбуле.

Граждане Грузии отныне могут въезжать на территорию Боснии и Герцеговины в любое время, проведя там не более 90 дней в течение шести месяцев.

До сих пор гражданам Грузии приходилось брать визы в Турции, в консульстве Боснии и Герцеговины. Въезд в страну был возможен и с помощью многократной Шенгенской визы.

Босния и Герцеговина — государство с уникальной формой устройства, которое было установлено мирным Дейтонским соглашением 1995 года. В 2016 году Босния и Герцеговина подала заявку на вступление в Евросоюз.

Евросоюз ввел безвизовый режим для граждан Грузии 28 марта. Речь идет о краткосрочных визитах в страны Шенгенской зоны (90 дней из 180) в целях туризма, деловых и гостевых визитов.

Для поездки в ЕС гражданам Грузии нужны биометрический загранпаспорт, бронь в гостинице или адрес друзей-родственников, где они собираются жить, медицинская страховка, деньги на проживание и билет в оба конца.






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