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Испанский конституционный суд признал незаконной декларацию о независимости Каталонии
08.11.2017 18:26
Конституционный суд Испании в среду признал не соответствующей закону принятую парламентом Каталонии 27 октября декларацию о независимости, сообщает сайт газеты El Pais.
Кроме того, в суде сочли правильной инициативу испанских властей, которые еще в конце октября объявили о приостановке действия этого документа.
Ранее конституционный суд также признал не соответствующим конституции прошедший 1 октября 2017 года в Каталонии референдум о независимости.
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