Тбилисские подземки: мэрия потребовала от торговцев освободить пешеходную часть

08.11.2017 19:29 Инспекторы компании «Тбилсервис груп», которая занимается уборкой и благоустройством столицы, с сегодняшнего дня стали осуществлять проверки подземных переходов. Об этом сообщает Общественное телевидение Грузии.



Представители «Тбилсервис груп» попросили торговцев в подземках в течение двух дней расчистить территорию, предназначенную для пешеходов, и не выставлять прилавки за пределы магазинов.



В свою очередь, торговцы выражают протест против новых правил. Они отмечают, что в последнее время к ним никто не обращался с подобным требованием. Торговцы считают, что перенос прилавков в магазины снизит эффективность торговли.



Между тем представители «Тбилсервис груп» заявили журналистам, что подобные проверки подземных переходов постоянно осуществляются их сотрудниками совместно со службой надзора мэрии.



Накануне избранный мэр Тбилиси Каха Каладзе побывал в нескольких подземных переходах Тбилиси и остался недовлен увиденным. После этого он поручил руководству компании «Тбилсервис груп» в десятидневный срок разработать единую стратегию для благоустройства подземных переходов.



"Новости-Грузия"











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