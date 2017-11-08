Президенты Грузии и Польши обсудили вопросы безопасности и Саммита Восточного партнерства

08.11.2017 19:35 Президент Грузии Георгий Маргвелашвили, который 7-9 ноября посещает с визитом Польшу, встретился со своим польским коллегой Анджеем Дуда.



Старший помощник президента Польши Кшиштоф Щерски заявил, что перед запланированным членом Польши в СБ ООН в 2018 году, президенты обсудили вопросы сотрудничества в области безопасности.



Согласно той же информации, два президента также обсудили предстоящий Саммит Восточного партнерства в Брюсселе. Польша является одним из самых активных сторонников Восточного партнерства в Европейском союзе.



Кшиштоф Щерски сказал, что Грузия «становится крупнейшим торговым партнером Польши на Кавказе» и добавил, что есть потенциал для новых возможностей с этой точки зрения. Щерски также отметил, что частые встречи президентов Грузии и Польши указывают на то, что Польша желает поддерживать тесные отношения со странами Кавказа.



Президент Маргвелашвили поблагодарил своего польского коллегу за поддержку Грузии со стороны Польши в ряде сфер, включая территориальную целостность и суверенитет Грузии, политику непризнания оккупированных территорий, европейскую и евроатлантическую интеграцию страны. Маргвелашвили назвал Польшу сильным партнером Грузии и «одним из ведущих государств Центральной Европы».



«Грузино-польское партнерство во многом обуславливает будущее сотрудничество между Центральной и Восточной Европой», - сказал Маргвелашвили.



Президент Грузии пригласил Анджея Дуда в Тбилиси лично принять участие в торжественных мероприятиях, посвященных 100-летию восстановления государственности Грузии 26 мая 2018 года.



В рамках визита Маргвелашвили также встретится с премьер-министром Польши Беатой Шидло, с маршалом Сейма Мареком Кухчинки, сенатским маршалом Станиславом Карчевски.



Президент Маргвелашвили посещает Польшу с ответным визитом. Президент Польши посетил Грузию в конце мая.



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