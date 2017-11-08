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Польша усилит содействие интеграции Грузии в Евросоюз и НАТО


08.11.2017   20:31
Польша усилит содействие интеграции Грузии в европейские и евроатлантические структуры. По информации пресс-службы президента Грузии, соответствующая договоренность достигнута на встрече главы грузинского государства Георгия Маргвелашвили с польским коллегой Анджеем Дудой, которая состоялась сегодня, 8 ноября, в ходе визита президента Грузии в Польшу.

Георгий Маргвелашвили поблагодарил польского коллегу за однозначную поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии, политику непризнания «оккупированных территорий» и за те заявления, которые с целью поддержки Грузии представители Польши делают в различных международных организациях, в том числе в ООН.

Президенты двух стран отметили, что активизация визитов на высшем уровне дает импульс более плодотворному сотрудничеству и упрочению дружеских связей между двумя странами. Нынешний визит они расценили как осуществление декларации о стратегическом сотрудничестве, подписанной в Тбилиси в мае текущего года в ходе визита польского президента в Грузию.

Анджей Дуда пообещал, что будет защищать интересы Грузии на саммитах Восточного партнерства и НАТО. Георгий Маргвелашвили в заключение встречи пригласил польского коллегу посетить Тбилиси 26 мая 2018 года и принять участие в мероприятиях, посвященных 100-летию восстановления государственности Грузии.






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