МВД Израиля зафиксировало резкий рост потока беженцев из Украины и Грузии

08.11.2017 22:09 За три последних года количество обращающихся в Израиль с просьбой о предоставлении убежища из Украины и Грузии выросло с 0 до 21 691. Рост потока мигрантов связан с внутренними экономическими проблемами и «черными» работодателями, обещающими фальшивые разрешения на работу, сообщает The Times of Israel.



Как отмечает издание, за хорошо освещённой в СМИ ситуацией с беженцами из Африки тихо и незаметно в страну просочились уже более 22 тысяч граждан Украины и Грузии.



Приезжая в Израиль как туристы, они пытаются остаться беженцами, утверждая, что их жизни угрожает опасность либо из-за боевых действий на востоке Украины, либо из-за сложной политической ситуации в Грузии.



Согласно данным Globes, в 2013 году было подано только одно заявление о предоставлении убежища от граждан Грузии. В 2014-м зафиксировано 27 обращений, в 2015-м 736, а в 2016-м уже 3668. Грузинские мигранты в подавляющем большинстве ищут лучшие экономические возможности, хотя и заявляют, что их преследуют как членов политической оппозиции.



В 2015 году МВД Израиля зарегистрировало 703 обращения от граждан Украины, на следующий год заявления подали 6880 человек. В первой половине 2017 года украинцы уже подали в МВД почти 6000 ходатайств о предоставлении убежища.



Израиль, как и большинство других стран, не спешит с предоставлением статуса беженца жителям украинского государства, апеллируя тем, что Украина — достаточно большая страна, чтобы найти убежище внутри неё.



По сведениям The Times of Israel, министерство внутренних дел пытается сдержать растущий поток нелегальных иммигрантов, отсекая часть «туристов» в аэропорту. В 2016 году Израиль отказал во въезде 5700 гражданам Украины и 3500 гражданам Грузии.



Подавляющее большинство украинцев, около 1,4 млн из 1,6 перемещённых в результате боевых действий, остаются в Украине, говорится в отчёте Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев. Около 400 тысяч переехали в Россию. Италия и Германия приняли по 10 тыс. каждая, без учёта тех, кто все ещё ожидает статуса.



Издание приводит пример истории людей, обратившихся за статусом беженца. Анатолий из Виницы, объяснил, что бежал из Украины, потому что не хотел идти в армию и его семье угрожали. Украинские власти в 2014 году ужесточили некоторые аспекты обязательного призыва.



Вита, 37 лет, работала в Харькове юристом по коррупционным делам. По её словам, ей пришлось принять решение об отъезде после того, как в городе были убиты три юриста, ей начали угрожать.



«В стране нет закона и ужасная коррупция. Вас могут убить или сжечь дом, а полиция ничего не будет делать», - добавляет Роман, 38 лет, из Восточной Украины. Опасаясь преследований со стороны радикалов он не видит возможным переезд в западную часть страны.



Сложная и не очень эффективная система иммиграционной политики позволяет иностранцам годами находиться в стране на полулегальном положении и пытаться найти работу, отмечает издание. Однако на данный момент ни один человек из Украины и Грузии не получил статус беженца.















