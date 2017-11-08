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Европарламент проведет голосование по рекомендациям к Саммиту Восточного партнерства


08.11.2017   22:35
Европарламент проведет голосование по новому докладу в связи с предстоящим Саммитом Восточного партнерства, который содержит рекомендации Европейскому совету, Европейской комиссии и Европейской службе внешних действий.

Дебаты по рекомендациям в Европарламенте состоятся 14 ноября, а голосование запланировано на 15 ноября.

Документ, автором которого являются депутаты Европарламента - Лайма Андрикиене (Европейская народная партия, Литва) и Кнут Факенштейн (Социалисты и Демократы, Германия), был принят Комитетом Европарламента по иностранным делам 10 октября 40 голосами против 6. Один депутат воздержался.

Коллективное давление на Россию

В проекте рекомендаций говорится, что «независимость, суверенитет и территориальная целостность восточных партнеров Европейского союза по-прежнему находятся под угрозой из-за неразрешенных региональных конфликтов, включая те конфликты, которые инициированы Российской Федерацией и продолжаются активно, несмотря на взятые страной международные обязательства о соблюдении международного правового порядка».

В документе отмечается, что «ЕС должен играть более активную роль в деле мирного урегулирования всех конфликтов в своем соседстве» и там же говорится, что «агрессия России против Украины, аннексия Крымского полуострова и оккупация двух регионов Грузии, а также гибридные угрозы со стороны России, в том числе, действия и пропаганда, направленные на дестабилизацию, создает угрозу, в целом, европейской безопасности».

Документ из стран-членов ЕС, Россия, коллективное давление порядка, действие призвало, а также дает рекомендацию для облегчения ее соседи России для разрешения конфликтов, в том числе «России и разрешения конфликта между международными дискуссиями по реальным результатам и Россия 2008 о прекращении огня согласием BIS полномасштабная реализация ".

Документ призывает государства-члены ЕС к объединенным действиям с целью давления на Россию, а также дает им рекомендацию, содействовать урегулированию конфликтов России с соседями, в том числе, «урегулированию конфликта между Россией и Грузией путем достижения реальных результатов на Женевских международных дискуссиях и полномасштабного выполнения Россией Соглашения о прекращении огня от 2008 года».

Европейские стремления, фонд доверия, модель« Восточное партнерство +»

В документе содержится призыв к другим институтам ЕС «подтвердить, что соглашения об ассоциации с Грузией, Молдовой и Украиной не являются конечной целью их отношений с ЕС; В очередной раз признать европейские стремления этих стран; Отметить, что в соответствии со статьей 49 Договора о Европейском союзе и Римской декларации от 25 марта 2017 года, любое европейское государство имеет право подать заявку на членство в ЕС при условии, что если оно выполняет Копенгагенские критерии и соблюдает принципы демократии, что оно уважает основные свободы и права человека, включая права меньшинств, и соблюдается верховенство закона; Призвать государства члены ЕС, подготовить декларацию с этой точки зрения к Саммиту (Восточного партнерства) 2017 года, в которой будут расписаны долгосрочные цели».

В документе также предлагается, чтобы политика «в рамках политики Восточного партнерства была бы разработана долгосрочная привлекательная модель «Восточное партнерство +» для тех ассоциированных стран, которые достигли существенного прогресса в реализации реформ, связанных с Соглашением об ассоциации и Соглашением о глубокой и всеобъемлющей свободной торговле, в результате чего, последует вступление в Таможенный союз, Энергетический союз, Цифровой союз и Шенгенскую зону».

Согласно еще одной рекомендации, Европейская комиссия вместе с Европейским инвестиционным банком и другими финансовыми институтами «должна работать для успешного осуществления Европейского инвестиционного плана». Согласно той же рекомендации, их просят создать Фонд доверия для поддержки Украины, Грузии и Молдовы, который сосредоточится на частных и государственных инвестициях.

Между тем, Комитет по иностранным делам Европарламента рекомендует обратить внимание на то, чтобы «не ратифицировать всеобъемлющее соглашение с той страной, которая не уважает ценности Европейского Союза, что выражается в невыполнении решений Европейского суда по правам человека и притеснении, запугивании и преследовании правозащитников, неправительственных организаций и журналистов».

Civil Georgia





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