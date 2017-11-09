Нармания: В Тбилиси за 3 года было посажено более 700 000 деревьев

09.11.2017 11:32 С целью создания здоровой и комфортной жилой среды за три года было обустроено 196 новых скверов и реабилитировано 463 сквера, - об этом на сегодняшнем заседании правительства столицы заявил мэр Тбилиси Давид Нармания.



По словам мэра Тбилиси, в масштабе столицы с 2014 года по 2017 год было посажено более 700 000 деревьев и растений. По 16 адресам были обустроены абсолютно новые оросительные сети, а по 63 адресам – реабилитированы старые. Мэрия приобрела 12 870 мусоросборочных контейнеров и 48 единиц тяжелой техники. Вместе с тем, в части энергоэффективности на разных локациях было установлено 2 284 LED-лампы и обновлена Тбилисская телевышка.



Давид Нармания рассказал и о проектах в области культуры. По словам мэра Тбилиси, с августа 2014 года по октябрь 2017 года при финансировании и поддержке городской службы было проведено 899 масштабных мероприятий, кроме этого, с целью эффективной работы и перехода на современную систему управления музеев было объединено 9 тбилисских музеев.



Что касается спорта, по словам Нармания, в отчетный период районные управы обустроили 36 новых спортивных площадок и реабилитировали 441. Во всех районах столицы устроены фитнес-зоны. Был построен тренировочный комплекс по регби и в рамках олимпиады было построено несколько новых спортивных объектов, а также реабилитированы уже имеющиеся, в том числе и «Динамо арена».















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