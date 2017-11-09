Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Кобахидзе: Защиту трудовых прав нельзя рассматривать как попытку ограничения бизнес-среды


09.11.2017   12:04
Защиту трудовых прав нельзя рассматривать как попытку ограничения бизнес-среды, - об этом заявил председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе, выступая с речью на конференции «Трудовые права в Грузии – повестка дня изменений».

По словам Кобахидзе, сейчас парламент Грузии активно рассматривает законопроект «О трудовой безопасности» и связанные с ним изменения, которые поэтапно упорядочат механизм как трудовой безопасности, так и надзора за соблюдением трудовых прав.

«Наша главная задача – при участии властей обеспечить гармоничные отношения между работодателем и работником, в которых оба субъекта будут заинтересованы в успехе компании. Такой подход повышает продуктивность работников и способствует развитию компании. Кроме обязательств, предусмотренных повесткой дня ассоциации, часть которых прописана во времени, нужно решить и спланировать процесс и сроки присоединения к приоритетным конвенциям Международной организации труда. Также, согласно последнему отчету комитета социальных прав Совета Европы, на национальном уровне есть вызовы и в плане соответствия социальной хартии Европы. Нам нужно активнее работать в этом направлении», - заявил Кобахидзе.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Forbes опубликовал рейтинг действующих в Грузии мобильных операторов
ЕС помогает Грузии разработать коммуникационную стратегию для повышения защиты потребителей в энергетическом секторе
Грузия ухудшила показатели в Глобальном индексе конкурентноспособности
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Гудауте совершено убийство
Кустурица - «посол доброй воли Абхазии» или обыкновенный представитель оккупационного режима в облике защитника культурного наследия
Для Грузия неприемлемо, что Кустурица стал «послом доброй воли Абхазии» - Цихелашвили
Посольство Израиля в Грузии прокомментировало поездку представителя абхазского режима
Долидзе: Гуманитарная ситуация на оккупированных территориях весьма тревожная
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Грозненскую полицию возглавил родственник Кадырова
Молдова, Украина и Грузия получат больше поддержки от ЕС
На семинаре ПА НАТО был поднят вопрос Нагорного Карабаха
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна