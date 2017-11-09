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Кобахидзе: Защиту трудовых прав нельзя рассматривать как попытку ограничения бизнес-среды
09.11.2017 12:04
Защиту трудовых прав нельзя рассматривать как попытку ограничения бизнес-среды, - об этом заявил председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе, выступая с речью на конференции «Трудовые права в Грузии – повестка дня изменений».
По словам Кобахидзе, сейчас парламент Грузии активно рассматривает законопроект «О трудовой безопасности» и связанные с ним изменения, которые поэтапно упорядочат механизм как трудовой безопасности, так и надзора за соблюдением трудовых прав.
«Наша главная задача – при участии властей обеспечить гармоничные отношения между работодателем и работником, в которых оба субъекта будут заинтересованы в успехе компании. Такой подход повышает продуктивность работников и способствует развитию компании. Кроме обязательств, предусмотренных повесткой дня ассоциации, часть которых прописана во времени, нужно решить и спланировать процесс и сроки присоединения к приоритетным конвенциям Международной организации труда. Также, согласно последнему отчету комитета социальных прав Совета Европы, на национальном уровне есть вызовы и в плане соответствия социальной хартии Европы. Нам нужно активнее работать в этом направлении», - заявил Кобахидзе.
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