Кобахидзе: Защиту трудовых прав нельзя рассматривать как попытку ограничения бизнес-среды

09.11.2017 12:04 Защиту трудовых прав нельзя рассматривать как попытку ограничения бизнес-среды, - об этом заявил председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе, выступая с речью на конференции «Трудовые права в Грузии – повестка дня изменений».



По словам Кобахидзе, сейчас парламент Грузии активно рассматривает законопроект «О трудовой безопасности» и связанные с ним изменения, которые поэтапно упорядочат механизм как трудовой безопасности, так и надзора за соблюдением трудовых прав.



«Наша главная задача – при участии властей обеспечить гармоничные отношения между работодателем и работником, в которых оба субъекта будут заинтересованы в успехе компании. Такой подход повышает продуктивность работников и способствует развитию компании. Кроме обязательств, предусмотренных повесткой дня ассоциации, часть которых прописана во времени, нужно решить и спланировать процесс и сроки присоединения к приоритетным конвенциям Международной организации труда. Также, согласно последнему отчету комитета социальных прав Совета Европы, на национальном уровне есть вызовы и в плане соответствия социальной хартии Европы. Нам нужно активнее работать в этом направлении», - заявил Кобахидзе.















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