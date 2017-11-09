Американские эксперты: Россия еще не закончила дело в Грузии и Украине

09.11.2017 12:08 Американские конгрессмены получили от влиятельных экспертов рекомендации по вопросам сотрудничества с Россией. Дебаты провели в комитете по внешним отношениям палаты представителей.



Специалисты объясняли конгрессменам, почему содержит угрозу сотрудничество с Россией в контртеррористической сфере.



Американские специалисты и политологи по вопросам безопасности пояснили конгрессменам, что ошибкой было начало политики перезагрузки Бараком Обама после российской военной агрессии в Грузии.



Конгрессмены заинтересовались, каких рисков следует ожидать Западу от Москвы после военной агрессии в Грузии и Украине, и каким странам может угрожать очередная агрессия России.



Часть специалистов видит риски в Восточной Европе, часть - опять в Грузии.



"Россия еще не закончила дело в Грузии и Украине. Целью вторжения в Грузию в 2008 году был не только захват двух частей ее территорий. Они сделали это, но не смогли изменить режим. В телефонном разговоре с Кондолизой Райс Сергей Лавров сказал, что хотел бы, чтобы Саакашвили ушел. Из-за того, что Соединенные Штаты оставили вакуум на Ближнем Востоке, последние годы русские не могут уделить больше внимания пространству бывшего Советского Союза.



"Я не удивлюсь, если русские вернутся на Южный Кавказ, и еще раз возьмут на прицел Грузию, или как мы видели на примере апреля 2016 года, будут содействовать возобновлению войны между Азербайджаном и Арменией"- заявил директор Института политики безопасности и развития Сванте Корнелл.



По информации "Рустави 2", специалисты советовали Конгрессу, не рассматривать Москву, как эффективного партнера в борьбе против терроризма, и хорошо взвесить, и отнестись со скептицизмом к любому шагу для сотрудничества в этой сфере.

















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