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Спикер парламента Грузии провел встречу с послом Ирана
09.11.2017 12:27
Спикер парламента Грузии в среду призвал к улучшению всеобщих связей с Ираном, в частности, парламентских отношений.
«Развитие связей с Ираном является одним из главных приоритетов», сказал Ираклий Кобахидзе на встрече с иранским послом в Грузии Джавадом Гавам Шахиди, передает ИРНА.
Он поблагодарил Иран за поддержку Грузии и пригласил спикера парламента Ирана Али Лариджани посетить его страну.
Иранский посол, со своей стороны, указал на 122 %-е увеличение визитов иранских туристов в Грузию и призвал к расширению финансового и банковского сотрудничества между двумя странами.
«Возможности двух стран по торговому сотрудничеству намного больше, чем их нынешний объём», отметил он.
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