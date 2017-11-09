Спикер парламента Грузии провел встречу с послом Ирана

09.11.2017 12:27 Спикер парламента Грузии в среду призвал к улучшению всеобщих связей с Ираном, в частности, парламентских отношений.



«Развитие связей с Ираном является одним из главных приоритетов», сказал Ираклий Кобахидзе на встрече с иранским послом в Грузии Джавадом Гавам Шахиди, передает ИРНА.



Он поблагодарил Иран за поддержку Грузии и пригласил спикера парламента Ирана Али Лариджани посетить его страну.



Иранский посол, со своей стороны, указал на 122 %-е увеличение визитов иранских туристов в Грузию и призвал к расширению финансового и банковского сотрудничества между двумя странами.



«Возможности двух стран по торговому сотрудничеству намного больше, чем их нынешний объём», отметил он.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

