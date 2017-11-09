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Всемирный форум демократии в Страсбурге открылся грузинским фольклором


09.11.2017   12:38
Шестой Всемирный форум демократии в Страсбурге торжественно открыл ансамбль "Шавнабада".

Грузинский фольклорный ансамбль песни выступил во Дворце Совета Европы перед европейскими лидерами, общественными деятелями, и сотнями молодежи, участвующими в форуме. Из полуторачасовой концертной программы "Шавнабаде" отвели 20 минут.

Особые аплодисменты заслужила оригинальная версия гимна Евросоюза. Новую версию последней части девятой симфонии Людвига Ван Бетховена обработал композитор Миша Мдинарадзе.

По сообщению "Общественного вещателя", аудитория долгими овациями встретила появление грузинских исполнителей. По словам участников форума, это был настоящий праздник гармонии, единства.

"Шавнабада" поехал на Всемирный форум по инициативе Тбилисской школы политического обучения, и по приглашению Совета Европы.







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