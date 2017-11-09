|
Сенат США предложил запретить «российский государственный контент» в телесетях
09.11.2017 13:24
Сенат США в согласованном проекте оборонного бюджета на 2018-й финансовый год предложил запретить американским дистрибьюторам транслировать «российский государственный видеоконтент». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на документ.
«Нельзя предусматривать возможность обязательств для дистрибьюторов передавать контент телестанций в том случае, когда этот контент находится во владении, контролируется или финансируется правительством России. Точно так же дистрибьюторов нельзя связывать обязательствами сдавать в аренду канал любому лицу на условиях составления видеопрограммы, которая находится во владении, контролируется или финансируется правительством России, равно как нельзя их ставить в положение, позволяющее использовать их для этих целей», — отмечается в документе.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна