Сенат США предложил запретить «российский государственный контент» в телесетях

09.11.2017 13:24 Сенат США в согласованном проекте оборонного бюджета на 2018-й финансовый год предложил запретить американским дистрибьюторам транслировать «российский государственный видеоконтент». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на документ.



«Нельзя предусматривать возможность обязательств для дистрибьюторов передавать контент телестанций в том случае, когда этот контент находится во владении, контролируется или финансируется правительством России. Точно так же дистрибьюторов нельзя связывать обязательствами сдавать в аренду канал любому лицу на условиях составления видеопрограммы, которая находится во владении, контролируется или финансируется правительством России, равно как нельзя их ставить в положение, позволяющее использовать их для этих целей», — отмечается в документе.















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