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Армения и Грузия углубляют сотрудничество в сфере защиты экономической конкуренции


09.11.2017   14:14
Официальный Ереван и Тбилиси углубляют сотрудничество в сфере защиты экономической конкуренции, заявил в четверг глава Государственной комиссии по защите экономической конкуренции Армении (ГКЗЭК) Артак Шабоян во время подписания меморандума о сотрудничестве с Агентством по экономической конкуренции Грузии.

Меморандум о партнёрстве между государственными комиссиями по защите экономической конкуренции Армении и Грузии предусматривает обмен информации между двумя ведомствами по ценам на множество товаров – бензин, сахар, пшеница, лекарственные средства и т.д.

Глава ГКЗЭК Артак Шабоян также отметил, что подписание меморандума является свидетельством стремления двух государств углублять взаимовыгодные экономические связи и увеличить объём товарооборота между двумя государствами.

«Более 300 компаний с грузинским капиталом действуют в Армении, множество компаний с армянским капиталом работают в Грузии. В этих условиях особенно важным становится создание благоприятных, конкурентных условий для армянских и грузинских хозяйствующих субъектов», - отметил Шабоян.

В свою очередь, глава Агентства по экономической конкуренции Грузии Нодар Хадури отметил, что подписание соглашения позволит Грузии и Армении углубить сотрудничество в деле защиты экономической конкуренции.

«Подписание этого договора не только упростит процесс обмена информацией между двумя государственными ведомствами, но также приведёт к росту взаимодействия в иных сферах деятельности, что не может положительно не сказаться на наших экономических связях и росте товарооборота между нашими государствами», - сказал Хадури.

Внешнеторговый оборот Армении с Грузией за 9 месяцев 2017 года составил $184 млн., что на 0,8% меньше того же периода прошлого года.






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