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Джапаридзе: Правительство и банки под прикрытием пенсионной реформы бессовестно стараются прибрать к рукам миллиарды
09.11.2017 14:15
Один из лидеров политической партии "Гирчи" Зураб Джапаридзе провел специальный брифинг в связи с пенсионной реформой, анонсированной правительством страны.
Никакой заботы о старости, никаких длинных денег, все это бессовестная ложь. Вашим детям многие годы придется погашать эти долги своими налогами. В то же время не существует никакой гарантии получения пенсии, или возвращения денег назад. Не давайте правительству и банкам обмануть себя - заявил Зураб Джапаридзе.
"К 2019 году размер подоходного налога, который можно будет мобилизовать по сегодняшней савке в бюджет Грузии, составляет около 3 миллиардов лари. Обязательная пенсионная система, предложенная правительством и банками, и поддержанная частью крупного бизнеса, подразумевает перечисление 6% доходов зарплаты занятых на сегодня в специальный государственный фонд.
Поскольку ставка подоходного налога 20%, в 2019 году, когда обязательная накопительная государственная система будет запущена, в специальном фонде будет сосредоточено около 900 миллионов лари, то есть около одного миллиарда.
Согласно соответственному закону, принятому властью, в течение первых пяти лет с задействования реформы пенсионные деньги можно будет вкладывать только лишь в менее рискованный инвестиционный портфель. Из них максимальный предел размещения заграницей для менее рискованного портфеля составляет около 20%. То есть из 900 миллионов, мобилизованных в 2019 году, заграницу могут уйти всего лишь 180 миллионов лари, а остальные 720 миллионов лари должны быть вложены в Грузии.
Закон определяет и то, как это сделать: из них до 114 миллионов лари можно вложить в ценные бумаги грузинских компаний, здесь очевиден интерес грузинского крупного бизнеса, из 720 миллионов лари правительство может заимствовать все 100% в виде внутреннего долга.
Здесь виден интерес правительства, то, что правительство заинтересовано взять внутренний долг, видно и из опыта прошлых лет.
Начиная с 2013 года, по 2018 год включительно суммарный размер запланированного внутреннего долга уже составляет 2 миллиарда 218 миллионов лари.
До 675 миллионов лари, то есть до 75% могут быть размещены на депозитах коммерческих банков. Легко можно представить, на какие масштабы выйдут они, если эта система будет работать в течение 30-40 лет.
Никакой заботы о старости, никаких длинных денег, все это бессовестная ложь. Вашим детям многие годы придется погашать эти долги своими налогами. В то же время не существует никакой гарантии получения пенсии, или возвращения денег назад. Не давайте правительству и банкам обмануть себя"- заявил Зураб Джапаридзе.
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