В Европарламенте хотят углубить связи ЕС с Украиной, Грузией и Молдовой

09.11.2017 14:20 Европейский парламент предлагает новые пути активизации отношений ЕС с Украиной, Грузией и Молдовой накануне саммита Восточного партнерства 24 ноября в Брюсселе. Об этом говорится в сообщении на сайте Европарламента, передает УНН.



Новый парламентский отчет призывает углубить сотрудничество стран с ЕС и найти новые пути поддержки стран на восточных границах союза. Отчет уже был поддержан Комитетом по вопросам внешних отношений, его обсуждение и голосование состоится во время ноябрьского пленарного заседания в Страсбурге.



"Основное внимание уделяется Украине, Грузии и Молдове, трем странам, которые в последнее время достигли значительного прогресса в сотрудничестве с ЕС", - говорится в сообщении.



Новый отчет предлагает создание целевого фонда для Украины, Грузии и Молдовы. Целевой фонд является инструментом развития быстрого и гибкого реагирования ЕС на кризисные и посткризисные ситуации. Он объединил бы ресурсы от государственных и частных доноров для инвестиций в проекты, направленные на улучшение социально-экономических структур.



Комитет также рекомендует увеличить поддержку экономических реформ и модернизации текущего партнерства как способ поощрения прогресса в реформах, связанных с ЕС, стран-партнеров. Это обновление могло бы обеспечить доступ к, например, таможенному или энергетическому союзу ЕС.



Предложение также подчеркивает необходимость поддерживать давление на Россию для урегулирования территориальных конфликтов, связанных с этими странами. Это особенно актуально сейчас, перед пересмотром санкций ЕС в отношении России в январе 2018 года.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

