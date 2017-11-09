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Большинство предполагаемых нарушителей процедур безвизового режима с ЕС является жителями Тбилиси и Имеретии


09.11.2017   14:47
Большинство предполагаемых нарушителей процедур безвизового режима с ЕС является жителями Тбилиси и Имеретии, - об этом журналистам заявил исполнительный директор CIDA Звиад Девдариани.

Итоги 7 месяцев безвизового сообщения с ЕС сегодня подвели в информационном центре ЕС и НАТО.
Как отметил Девдариани, статистика показывает, что безвизовым режимом пользуется много людей, но вызывает беспокойство количество тех лиц, которые предположительно нарушили процедуры безвизового режима.

«На встрече было отмечено, что число нарушителей не тревожно, но дает основание провести информационные кампании в тех регионах, откуда у нас больше всего нарушителей. Население должно знать, что, к сожалению, безвизовый режим может быть приостановлен», - заявил Девдариани.

По его словам, населению нужно хорошо объяснить, что это создает проблемы и им самим, и Грузии.

«Ежемесячного анализа нет, но, например, в Молдове этот показатель составил 16%. У нас это 6%. То есть можно сказать, что данные не тревожные, но, с рудгой стороны, количество предположительных нарушителей подталкивает к работе все ведомства. Выясняется, что самый высокий процент предполагаемых нарушителей процедур безвизового режима фиксируется среди жителей Тбилиси и городов Имеретии», - отметил Девдариани.






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