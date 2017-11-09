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Ираклий Кобахидзе о возможном президентстве Давида Сергеенко
09.11.2017 14:48
По словам председателя парламента Ираклия Кобахидзе, в правящей команде обсуждения кандидата в президенты еще не начинались.
«Говорить о кандидатах пока рано, потому что до выборов остался еще год. На данном этапе ни одна кандидатура не рассматривается. Обсуждение кандидатов начнется по мере приближения даты выборов», - так ответил Кобахидзе на вопрос журналистов о том, обсуждается ли кандидатура министра здравоохранения Давида Сергеенко на президентские выборы.
По словам Кобахидзе, остался один год, и естественно, кандидат будет назван незадолго до президентских выборов.
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