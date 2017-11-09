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Кобахидзе: Кандидатуры народного защитника будут названы в ближайшее время


09.11.2017   15:01
По заявлению председателя парламента Грузии, предварительные консультации в связи с кандидатурами народного защитника уже состоялись, и кандидатуры будут названы в ближайшее время.

"Мы должны избрать такого кандидата, который лучше всего обеспечит надзор за защитой прав человека в Грузии"- заявил в беседе с журналистами Ираклий Кобахидзе.

В то же время председатель парламента назвал критерии, на которых будет базироваться процесс отбора.

"Это беспристрастность, в том числе политическая беспристрастность, что весьма важно. А также добросовестность, честность, и, разумеется, соответствующая квалификация глубинного знания прав человека. Это те критерии, на которые будет основан процесс отбора, и соответствующий кандидат будет избран на основании всего этого"- заявил Ираклий Кобахидзе.






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