Кобахидзе: Кандидатуры народного защитника будут названы в ближайшее время

09.11.2017 15:01 По заявлению председателя парламента Грузии, предварительные консультации в связи с кандидатурами народного защитника уже состоялись, и кандидатуры будут названы в ближайшее время.



"Мы должны избрать такого кандидата, который лучше всего обеспечит надзор за защитой прав человека в Грузии"- заявил в беседе с журналистами Ираклий Кобахидзе.



В то же время председатель парламента назвал критерии, на которых будет базироваться процесс отбора.



"Это беспристрастность, в том числе политическая беспристрастность, что весьма важно. А также добросовестность, честность, и, разумеется, соответствующая квалификация глубинного знания прав человека. Это те критерии, на которые будет основан процесс отбора, и соответствующий кандидат будет избран на основании всего этого"- заявил Ираклий Кобахидзе.















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