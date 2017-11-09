Каладзе: Ужесточение регуляций на строительство для нас является приоритетом

09.11.2017 15:04 По заявлению новоизбранного мэра Тбилиси Кахи Каладзе, приоритетным и важным является ужесточение регуляций на строительство, поскольку это связано с безопасностью человека.



Каха Каладзе заявил об этом журналистам после встречи с девелоперами, где обсуждали внесение поправок в постановление правительства в связи с "Правилами безопасности зданий".



По пояснению новоизбранного мэра, в правила безопасности зданий и сооружений входят определенные изменения.



"Девелоперы согласны, и поддерживают нас, что новые здания должны быть облицованными, а не просто покрашены, что уродует облик города. В связи с этим мы поработаем, представим конкретную стандартизацию, и я уверен, то, что всех нас беспокоит в части вида города, в течение последующих лет изменится"- заявил Каладзе.



По его же словам, регуляции в основном касаются новых строительств, и будут распространяться на компании, которые еще не взяли разрешение на строительство, но уже подготовили план регуляции обустройства.



"Что касается пристроек, их подавляющая часть уже узаконена, и мы частную собственность не тронем"- отметил он.



Каха Каладзе также прокомментировал незаконченные строительства, и заявил, что это серьезная проблема для города.



"Есть несколько компаний, которые владеют такими зданиями. У них создались определенные финансовые проблемы, а людям, которые заплатили аванс, был причинен серьезный вред. Над этим вопросом тоже начнется работа, и будет выработано видение, что следует сделать для урегулирования этой проблемы"- заявил новый столичный мэр.



Каха Каладзе вместе с министром экономики и устойчивого развития Георгием Гахария встретился с представителями строительных и девелоперских компаний.

















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