Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Каладзе: Ужесточение регуляций на строительство для нас является приоритетом


09.11.2017   15:04
По заявлению новоизбранного мэра Тбилиси Кахи Каладзе, приоритетным и важным является ужесточение регуляций на строительство, поскольку это связано с безопасностью человека.

Каха Каладзе заявил об этом журналистам после встречи с девелоперами, где обсуждали внесение поправок в постановление правительства в связи с "Правилами безопасности зданий".

По пояснению новоизбранного мэра, в правила безопасности зданий и сооружений входят определенные изменения.

"Девелоперы согласны, и поддерживают нас, что новые здания должны быть облицованными, а не просто покрашены, что уродует облик города. В связи с этим мы поработаем, представим конкретную стандартизацию, и я уверен, то, что всех нас беспокоит в части вида города, в течение последующих лет изменится"- заявил Каладзе.

По его же словам, регуляции в основном касаются новых строительств, и будут распространяться на компании, которые еще не взяли разрешение на строительство, но уже подготовили план регуляции обустройства.

"Что касается пристроек, их подавляющая часть уже узаконена, и мы частную собственность не тронем"- отметил он.

Каха Каладзе также прокомментировал незаконченные строительства, и заявил, что это серьезная проблема для города.

"Есть несколько компаний, которые владеют такими зданиями. У них создались определенные финансовые проблемы, а людям, которые заплатили аванс, был причинен серьезный вред. Над этим вопросом тоже начнется работа, и будет выработано видение, что следует сделать для урегулирования этой проблемы"- заявил новый столичный мэр.

Каха Каладзе вместе с министром экономики и устойчивого развития Георгием Гахария встретился с представителями строительных и девелоперских компаний.







Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Первый грузовой поезд по маршруту Баку-Тбилиси - Карс прибыл в конечный пункт
В Грузии растет конкуренция между производителями мясопродуктов
Число регулярных полетов из Грузии увеличивается в зимний сезон
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Совет Европы опубликовал доклад «Конфликт в Грузии»
В Гудауте совершено убийство
Кустурица - «посол доброй воли Абхазии» или обыкновенный представитель оккупационного режима в облике защитника культурного наследия
Для Грузия неприемлемо, что Кустурица стал «послом доброй воли Абхазии» - Цихелашвили
Посольство Израиля в Грузии прокомментировало поездку представителя абхазского режима
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Польша поделится с Грузией опытом евроинтеграции
Минэкономики: ЕБРР улучшил прогноз экономического роста Грузии до 4,5%
Европарламент будет голосовать за углубление связей ЕС с Украиной, Грузией и Молдовой
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна