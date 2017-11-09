|
Пока рано говорить о возможном кандидате в президенты - Кобахидзе
09.11.2017 16:48
Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе считает, что пока рано говорить о возможном кандидате на пост президента страны.
Так Кобахидзе ответил на вопрос журналистов, рассматривается ли кандидатура министра труда, здравоохранения и социальной защиты Давида Сергеенко на пост будущего главы грузинского государство.
«За год до президентских выборов рано говорить о кандидате. На данном этапе ни один кандидат не рассматривается. Рассмотрение начнется после того, после как приблизится дата выборов», — заявил Кобахидзе журналистам.
Полномочия Георгий Маргвелашвили, избранного на пост президента в 2013 году, истекают в будущем году. В 2018 году выборы президента в последний раз пройдут путем прямого всеобщего голосования – затем, согласно изменениям в конституции, избрание главы государства станет прерогативой выборщиков.
Согласно результатам социологического исследования Международного республиканского института (IRI), Маргвелашвили занял первое место в рейтинге политических лидеров.
Второе месте в рейтинге занял министр здравоохранения Давид Сергеенко (65%), третье — премьер-министр Георгий Квирикашвили (55%), четвертое — экс-спикер парламента Грузии, один из лидеров оппозиционной партии «Европейская Грузия» Давид Бакрадзе (50%).
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна