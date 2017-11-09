Пока рано говорить о возможном кандидате в президенты - Кобахидзе

09.11.2017 16:48 Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе считает, что пока рано говорить о возможном кандидате на пост президента страны.



Так Кобахидзе ответил на вопрос журналистов, рассматривается ли кандидатура министра труда, здравоохранения и социальной защиты Давида Сергеенко на пост будущего главы грузинского государство.



«За год до президентских выборов рано говорить о кандидате. На данном этапе ни один кандидат не рассматривается. Рассмотрение начнется после того, после как приблизится дата выборов», — заявил Кобахидзе журналистам.



Полномочия Георгий Маргвелашвили, избранного на пост президента в 2013 году, истекают в будущем году. В 2018 году выборы президента в последний раз пройдут путем прямого всеобщего голосования – затем, согласно изменениям в конституции, избрание главы государства станет прерогативой выборщиков.



Согласно результатам социологического исследования Международного республиканского института (IRI), Маргвелашвили занял первое место в рейтинге политических лидеров.



Второе месте в рейтинге занял министр здравоохранения Давид Сергеенко (65%), третье — премьер-министр Георгий Квирикашвили (55%), четвертое — экс-спикер парламента Грузии, один из лидеров оппозиционной партии «Европейская Грузия» Давид Бакрадзе (50%).















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