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Вице-премьер Украины посетил цхинвальскую линию российской оккупации


09.11.2017   16:56
Вице-премьер Украины, министр социальной политики Павел Розенко в ходе своего визита в Грузию побывал на цхинвальской линии российской оккупации в селе Хурвалети Горийского района, и осудил незаконные действия России.

Розенко посетил село вместе с министром по делам вынужденно перемещенных с оккупированных территорий лиц, беженцев и расселения Грузии Созаром Субари 9 ноября и встретился с местными жителями. Он сравнил ситуацию в Грузии с происходящими в Украине событиями и подчеркнул, что обе страны стали «жертвами непродуманных желаний одного человека».

«То, что происходит в Грузии и в Украине, — это множество уничтоженных, расстрелянных людей и оставшихся без жилья семей — жертв непродуманных желаний одного человека. Мы находимся на линии оккупации. В Украине мы пока увидеть ее не можем, так как там еще идут военные действия. Именно вчера в Украине оккупантами был убит солдат. Надеюсь, что у всего будет свой конец. Обращаюсь к мировому сообществу и призываю его усилить давление на Россию, чтобы восстановить территориальную целостность Грузии и Украины», — заявил Розенко.

Визит вице-премьера Украины в Грузию заканчивается сегодня. Его целью было ознакомление с опытом Грузии по решению проблем вынужденно перемещенных лиц.






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