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Гиги Церетели стал и.о. президента Парламентской ассамблеи ОБСЕ


09.11.2017   17:05
Депутат Парламента Грузии Гиги Церетели 9 ноября вступил в полномочия исполняющего обязанности президента Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

Представитель партии Европейская Грузия, депутат Гиги Церетели занял этот пост после того, как предыдущий президент ПА ОБСЕ Кристин Муттонен ушла в отставку. У Гиги Церетели был самый длительный опыт работы на должности вице-президента ПА ОБСЕ. Впервые он был избран на этот пост в 2012 году, а в 2015 году он был переизбран заново.

В прощальном письме, направленном Постоянному комитету Парламентской Ассамблеи ОБСЕ 20 октября, Муттонен пожелала Гиги Церетели успехов на новой должности и подчеркнула важность продолжения спокойной президентской традиции.

Гиги Церетели впервые стал членом парламента Грузии в 1999 году; В 2000-2004 гг. и 2008-2012 гг. он был вице-спикером Парламента. В настоящее время он является председателем парламентской фракции «Европейская Грузия - Движение за свободу», а также членом парламентских комитетов по иностранным делам и по вопросам здравоохранения и социальной защиты.

Civil Georgia





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