Нармания подвел итоги работы на посту мэра Тбилиси

09.11.2017 17:10 Действующий мэр Тбилиси Давид Нармания провел последнее заседание городского правительства и подвел итоги своей работы.



Он сообщил, что с августа 2014 года по октябрь 2017 года, когда он являлся градоначальником, было отремонтировано более 7 млн кв м автомобильных дорог, введены в строй две новые дороги Крцаниси - Шиндиси и Самеба - Махата. Были проведены строительные и реконструкционные работы на 91 инженерном сооружении и инфраструктурном объекте, в их числе - строительство эстакады Пушкина, ремонт моста Дигмула и моста Бараташвили.



Действующий мэр грузинской столицы указал, что впервые спустя десятилетия проверили все 16 мостов в Тбилиси. Полное инженерное исследование и масштабные восстановительно-укрепительные работы на мостах до этого времени не проводились, добавил он. Укрепительные работы провели в 472 аварийных жилых домах. На разные работы по ликвидации последствий наводнения 13 июня 2015 года потрачено 90 млн лари (более $34,4 млн), проинформировал Нармания.



"С августа 2014 года по октябрь 2017 года в Тбилиси построили и ввели в эксплуатацию 12 новых детских садов, соответствующих современным стандартам", - цитирует мэра Спутник - Грузия. Ведется строительство еще 13 детских садов, то есть в итоге в Тбилиси прибавилось 25 новых детсадов, отметил он.



Официально Нармания сложит полномочия 12 ноября, затем вступит в должность Каха Каладзе.















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