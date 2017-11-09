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Маргвелашвили: ЕС и НАТО должны открывать двери для стран, чьи граждане участвуют в обеспечении всемирной безопасности


09.11.2017   18:24
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили в рамках официального визита в Польшу принял участие в Варшавском форуме безопасности, в котором Грузия представлена в статусе страны-специального гостя.

Информацию об этом распространяет администрация президента Грузии.

Георгий Маргвелашвили в своем выступлении поговорил о грузино-российских отношениях, интеграции Грузии в ЕС и НАТО и роли Грузии в осуществлении региональных экономических проектов.

По словам Маргвелашвили, Грузия, как восточноевропейская страна, вместе со странами Центральной Европы пытается и намерена построить более защищенную и безопасную Европу.

«Грузия вносит позитивный вклад в усиление стабильности Европы и мира и ЕС и НАТО должны открывать двери для стран, чьи граждане защищают всемирную стабильность и безопасность.






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