Маргвелашвили: ЕС и НАТО должны открывать двери для стран, чьи граждане участвуют в обеспечении всемирной безопасности

09.11.2017 18:24 Президент Грузии Георгий Маргвелашвили в рамках официального визита в Польшу принял участие в Варшавском форуме безопасности, в котором Грузия представлена в статусе страны-специального гостя.



Информацию об этом распространяет администрация президента Грузии.



Георгий Маргвелашвили в своем выступлении поговорил о грузино-российских отношениях, интеграции Грузии в ЕС и НАТО и роли Грузии в осуществлении региональных экономических проектов.



По словам Маргвелашвили, Грузия, как восточноевропейская страна, вместе со странами Центральной Европы пытается и намерена построить более защищенную и безопасную Европу.



«Грузия вносит позитивный вклад в усиление стабильности Европы и мира и ЕС и НАТО должны открывать двери для стран, чьи граждане защищают всемирную стабильность и безопасность.















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