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Ян Келли: США приветствуют отчет Генсека Совета Европы "Конфликт в Грузии"
09.11.2017 18:31
Соединенные Штаты Америки приветствуют 16-й консолидированный отчет Генерального секретаря Совета Европы "Конфликт в Грузии" – заявил журналистам чрезвычайный и полномочный посол США в Грузии Ян Келли.
"Мы, разумеется, приветствуем отчет Совета Европы. Соединенные Штаты Америки очень встревожены ситуацией, происходящей вообще на оккупированных территориях, как например закрытие пропускных пунктов, а также незаконное задержание лиц, которые пересекают административную границу и т.д. Вообще любой вопрос, который обращает еще больше внимания на данную проблему, и увеличивает знание, разумеется, следует приветствовать"- заявил Ян Келли.
На 1299 заседании комитета заместителей министров Совета Европы заслушали 16-й консолидированный отчет Генерального секретаря Торбиона Ягланда "Конфликт в Грузии". Отчет включает период с апреля 2017 года по сентябрь 2017 года включительно.
В отчете внимание заостряется на сложное положение на оккупированных территориях Грузии с точки зрения безопасности, прав человека, и гуманитарной, и ограничении получения образования на родном языке для этнических грузин. В документ попали факты уничтожения домов, принадлежащих грузинам в селе Ередви, закрытие пропускных пунктов, т.н. бордеризация, ограничение свободы передвижения, притеснение по этническому признаку и др.
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