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Георгий Маргвелашвили встретился с маршалом сената Польши
09.11.2017 18:39
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили в рамках официального визита в Польше встретился с маршалом сената Польши Станиславом Карчевски.
В администрации президента сообщили, что среди основных тем рассмотрения были поддержка европейского интеграционного процесса Грузии с польской стороны, положение на оккупированных территориях, и углубление парламентских отношений.
Президент Грузии приветствовал динамичное развитие отношений между парламентами, и усиление партнерского сотрудничества.
На встрече отметили, что парламентская поддержка является одним из самых значимых компонентов с точки зрения защиты интересов Грузии, и в данном направлении следует подчеркнуть работу парламентской группы дружбы с Грузией, которой руководит Малгожата Гошевска, и является одной из самых больших в парламенте Польши.
На встрече подчеркнули значение сотрудничества в многосторонних парламентских форматах, таких как Парламентская ассамблея Совета Европы, парламентские ассамблеи НАТО и ОБСЕ.
Стороны также говорили о подготовительной работе саммитов Восточного партнерства и НАТО.
Разговор коснулся положения на оккупированных территориях Грузии, и агрессивных действий России. Георгий Маргвелашвили поблагодарил представителей польского парламента за поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии, твердую и непрерывную поддержку политики непризнания.
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