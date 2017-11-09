Георгий Маргвелашвили встретился с маршалом сената Польши

09.11.2017 18:39 Президент Грузии Георгий Маргвелашвили в рамках официального визита в Польше встретился с маршалом сената Польши Станиславом Карчевски.



В администрации президента сообщили, что среди основных тем рассмотрения были поддержка европейского интеграционного процесса Грузии с польской стороны, положение на оккупированных территориях, и углубление парламентских отношений.



Президент Грузии приветствовал динамичное развитие отношений между парламентами, и усиление партнерского сотрудничества.



На встрече отметили, что парламентская поддержка является одним из самых значимых компонентов с точки зрения защиты интересов Грузии, и в данном направлении следует подчеркнуть работу парламентской группы дружбы с Грузией, которой руководит Малгожата Гошевска, и является одной из самых больших в парламенте Польши.



На встрече подчеркнули значение сотрудничества в многосторонних парламентских форматах, таких как Парламентская ассамблея Совета Европы, парламентские ассамблеи НАТО и ОБСЕ.



Стороны также говорили о подготовительной работе саммитов Восточного партнерства и НАТО.



Разговор коснулся положения на оккупированных территориях Грузии, и агрессивных действий России. Георгий Маргвелашвили поблагодарил представителей польского парламента за поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии, твердую и непрерывную поддержку политики непризнания.



















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