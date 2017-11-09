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Георгий Маргвелашвили встретился с маршалом сената Польши


09.11.2017   18:39
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили в рамках официального визита в Польше встретился с маршалом сената Польши Станиславом Карчевски.

В администрации президента сообщили, что среди основных тем рассмотрения были поддержка европейского интеграционного процесса Грузии с польской стороны, положение на оккупированных территориях, и углубление парламентских отношений.

Президент Грузии приветствовал динамичное развитие отношений между парламентами, и усиление партнерского сотрудничества.

На встрече отметили, что парламентская поддержка является одним из самых значимых компонентов с точки зрения защиты интересов Грузии, и в данном направлении следует подчеркнуть работу парламентской группы дружбы с Грузией, которой руководит Малгожата Гошевска, и является одной из самых больших в парламенте Польши.

На встрече подчеркнули значение сотрудничества в многосторонних парламентских форматах, таких как Парламентская ассамблея Совета Европы, парламентские ассамблеи НАТО и ОБСЕ.

Стороны также говорили о подготовительной работе саммитов Восточного партнерства и НАТО.

Разговор коснулся положения на оккупированных территориях Грузии, и агрессивных действий России. Георгий Маргвелашвили поблагодарил представителей польского парламента за поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии, твердую и непрерывную поддержку политики непризнания.








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