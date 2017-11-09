В Польше появится Центр грузинской культуры

09.11.2017 18:47 Центр грузинской культуры будет открыт в Польше, сообщает пресс-служба администрации президента Грузии. Новый центр откроется в городе Пясечно, при доме-музее грузинских офицеров польской армии.



Некогда особняк в Пясечно принадлежал грузинскому юнкеру и офицеру польской армии Николозу Матикашвили. В 2007 года его вдова Анна Шоде-Матикашвили приняла решение передать объект грузинскому посольству. В 2011 году здесь был основан Дом грузино-польской дружбы и дом-музей грузинских офицеров польской армии.



В рамках своего двухдневного официального визита в Польшу музей сегодня посетил президент Георгий Маргвелашвили.



«Из президентского резервного фонда в этом доме будет обустроено представительство грузинской культуры со своим этнографическим уклоном. В течение года здесь будет проведено не одно важное событие, что повысит узнаваемость Грузии, будет способствовать ее популяризации», — подчеркнул глава администрации президента Георгий Абашишивили.



Также на средства из президентского фонда планируется осуществить первую фазу реабилитации дома-музея. Последующие работы будут проведены в координации с министерством иностранных дел Грузии.



Маргвелашвили прибыл в Варшаву с официальным визитом 7 ноября. Он уже провел встречи с первыми лицами государства – президентом Анджеем Дудой и премьер-министром Беатой Шидло.



В поездке президента Грузии сопровождают глава администрации президента Георгий Абашишвили, секретарь национальной безопасности Давид Раквиашвили, заместитель министра иностранных дел Вахтанг Махароблишвили, секретарь президента по международным делам Тенгиз Пхаладзе, парламентский секретарь Анна Долидзе, политический секретарь Пикрия Чихрадзе, советник президента по вопросам прав человека Каха Кожоридзе, посол Грузии в Польше Илья Дарчиашвили. С Маргвелашвили в Польшу приехала также его дочь Анна.



В 2017 году Грузия и Польша отметили 25-летие со дня установления дипломатических отношений. Дипотношения между странами берут начало с 28 апреля 1992 года. За это время Грузия и Польша оформили более 15 международных соглашений, которые регулируют сотрудничество двух стран в сферах обороны, экономики, туризма, регионального развития, культуры, образования, здравоохранения и в других сферах.





Новости-Грузия











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