Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Суд Испании оставил под стражей бывших членов правительства Каталонии


09.11.2017   20:02
Председатель Национальной судебной палаты Испании решил оставить под стражей отстраненных от власти членов правительства Каталонии, которые обжаловали свое задержание. Об этом сообщает La Vanguardia.

По данным издания, судья отклонил ходатайство о пересмотре решения о содержании под стражей восьми политиков, указав, что причины, по которым он принял это решение 2 ноября, не исчезли.

Судья указал, что пребывание в Брюсселе отстраненного лидера Каталонии Карлеса Пучдемона только укрепляет уверенность в том, что его коллеги также могут покинуть Испанию.

Напомним, Конституционный суд Испании отменил одностороннюю декларацию независимости Каталонии, утвержденную парламентом автономии 27 октября.

9 ноября бывший спикер парламента Каталонии Карме Форкадель предстала перед Верховным судом Испании за участие в проведении незаконного референдума.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Экспорт ореха из Грузии сократился на 57%
Каладзе встретился с представителями строительных и девелоперских компаний
Первый грузовой поезд по маршруту Баку-Тбилиси - Карс прибыл в конечный пункт
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Совет Европы опубликовал доклад «Конфликт в Грузии»
В Гудауте совершено убийство
Кустурица - «посол доброй воли Абхазии» или обыкновенный представитель оккупационного режима в облике защитника культурного наследия
Для Грузия неприемлемо, что Кустурица стал «послом доброй воли Абхазии» - Цихелашвили
Посольство Израиля в Грузии прокомментировало поездку представителя абхазского режима
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Президент Еврокомиссии: Европа должна противостоять сепаратизму
Новым главой ПА ОБСЕ стал Георгий Церетели
Группа парламентариев Грузии посетила район проведения антитеррористической операции на востоке Украины
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна