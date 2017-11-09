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Суд Испании оставил под стражей бывших членов правительства Каталонии
09.11.2017 20:02
Председатель Национальной судебной палаты Испании решил оставить под стражей отстраненных от власти членов правительства Каталонии, которые обжаловали свое задержание. Об этом сообщает La Vanguardia.
По данным издания, судья отклонил ходатайство о пересмотре решения о содержании под стражей восьми политиков, указав, что причины, по которым он принял это решение 2 ноября, не исчезли.
Судья указал, что пребывание в Брюсселе отстраненного лидера Каталонии Карлеса Пучдемона только укрепляет уверенность в том, что его коллеги также могут покинуть Испанию.
Напомним, Конституционный суд Испании отменил одностороннюю декларацию независимости Каталонии, утвержденную парламентом автономии 27 октября.
9 ноября бывший спикер парламента Каталонии Карме Форкадель предстала перед Верховным судом Испании за участие в проведении незаконного референдума.
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