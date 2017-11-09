В Тбилиси символически установлен фрагмент Берлинской стены

09.11.2017 20:25 «Подарок немецкого народа приехал к грузинскому народу в знак того, что как завершилось величайшая несправедливость в отношении немецкого народа и разрушилась стена, которая искусственно разделяла надвое немецкий народ, также разрушится любая стена, возведенная злом в Грузии», — об этом заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили на церемонии установки фрагмента Берлинской стены на площади Европы.



«Я очень рад, что сегодня, мы, в этом красивейшем районе, имеем честь, открыть это наипрекраснейшее место, которое напомним нам, что все стены зла, рано или поздно, будут разрушены. Я рад, что сегодня с нами присутствует новоизбранный мэр. Это действительно примечательный день. 2017 год – год Германии-Грузии, и подарок немецкого народа приехал к грузинскому народу в знак того, что как завершилось величайшая несправедливость в отношении немецкого народа и разрушилась стена, которая искусствено разделяла надвое немецкий народ, также разрушится любая стена, возведенная злом в Грузии, и разрушится также мирно, так как всегда, когда цивилизованный мир стоит вместе, целенаправленной, правильной и смелой политикой можно достичь такого результата», — отметил Георгий Квирикашвили.



Премьер министр Грузии поблагодарил немецкий народ и правительство за символический подарок.



«Я очень рад, что мы празднуем год Германии-Грузии, также в следующем году у нас 100-летиее с объявления первой республики, и мы очень хорошо помним 100 лет назад роль Германии в этих важнейших событиях. Грузия выражает благодарность немецкому народу 26 мая 2018 года», — заявил Георгий Квирикашвили.



Премьер-министр Грузии заметил, что на фотовыставке, которая проходила в связи со сносом Берлинской стены, не было фотографии бывшего президента Грузии и бывшего министра иностранных дел Советского Союза Эдуарда Шеварднадзе.



«Я очень удивлен, что фотография Эдуарда Шеварднадзе не попала на эту выставку, так как роль бывшего президента Грузии, бывшего министра иностранных дел Советского Союза, в этом мировом событии была важной. Это нужно необходимо отметить, потому что история — это история. Дипломатические отношения между Грузией и Германией усугубляются. Грузия является почетным гостем на Франкфуртской книжной ярмарке в следующем году, и мы сегодняшним днем снова подчеркиваем важность братства между этими двумя народами», — отметил Георгий Квирикашвили.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

