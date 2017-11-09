Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

ЕНД может отказаться от выдвижения своего кандидата на пост Омбудсмена


09.11.2017   21:03
"Национальное движение" возможно, не представит кандидата в народные защитники. В партии заявляют, что не видят смысла в представлении кандидата.

"Если бы мы знали, что будет справедливый процесс селекции, где учтут видение оппозиции, тогда мы бы представили кандидатуру. Мы даже теоретически не допускаем, что изберут кандидата оппозиции. Уже ясно, что представят желаемого для власти кандидата. Должность народного защитника является должностью, которая важна для государства. Именно поэтому у оппозиции должно быть преимущество во время представления кандидата"- заявила Нино Каландадзе.

У народного защитника Учи Нануашвили истекает срок, а право представить кандидата есть у парламентских фракций.

Председатель парламента Ираклий Кобахидзе подтвердил, что предварительные консультации в правительстве в связи с кандидатурами народного защитника уже состоялись. В беседе с журналистами Кобахидзе назвал критерии, которыми будет руководствоваться.

Известно, что на должности омбудсмена рассматриваются кандидатуры Тамар Калдани и Софьи Джапаридзе.

Согласно конституции Грузии, парламент избирает народного защитника сроком на пять лет.







Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Экспорт ореха из Грузии сократился на 57%
Каладзе встретился с представителями строительных и девелоперских компаний
Первый грузовой поезд по маршруту Баку-Тбилиси - Карс прибыл в конечный пункт
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Совет Европы опубликовал доклад «Конфликт в Грузии»
В Гудауте совершено убийство
Кустурица - «посол доброй воли Абхазии» или обыкновенный представитель оккупационного режима в облике защитника культурного наследия
Для Грузия неприемлемо, что Кустурица стал «послом доброй воли Абхазии» - Цихелашвили
Посольство Израиля в Грузии прокомментировало поездку представителя абхазского режима
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Президент Еврокомиссии: Европа должна противостоять сепаратизму
Новым главой ПА ОБСЕ стал Георгий Церетели
Группа парламентариев Грузии посетила район проведения антитеррористической операции на востоке Украины
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна