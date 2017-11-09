ЕНД может отказаться от выдвижения своего кандидата на пост Омбудсмена

09.11.2017 21:03 "Национальное движение" возможно, не представит кандидата в народные защитники. В партии заявляют, что не видят смысла в представлении кандидата.



"Если бы мы знали, что будет справедливый процесс селекции, где учтут видение оппозиции, тогда мы бы представили кандидатуру. Мы даже теоретически не допускаем, что изберут кандидата оппозиции. Уже ясно, что представят желаемого для власти кандидата. Должность народного защитника является должностью, которая важна для государства. Именно поэтому у оппозиции должно быть преимущество во время представления кандидата"- заявила Нино Каландадзе.



У народного защитника Учи Нануашвили истекает срок, а право представить кандидата есть у парламентских фракций.



Председатель парламента Ираклий Кобахидзе подтвердил, что предварительные консультации в правительстве в связи с кандидатурами народного защитника уже состоялись. В беседе с журналистами Кобахидзе назвал критерии, которыми будет руководствоваться.



Известно, что на должности омбудсмена рассматриваются кандидатуры Тамар Калдани и Софьи Джапаридзе.



Согласно конституции Грузии, парламент избирает народного защитника сроком на пять лет.

















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