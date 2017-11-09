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Планируется реабилитация музея грузинских офицеров польской армии


09.11.2017   21:39
По инициативе посольства Грузии в Польше, в ближайшее время, согласно новой концепции, музей грузинских офицеров польской армии будет преобразован в центр грузинской культуры Польши. Кроме того, по инициативе посольства и поддержке резервного фонда президента, планируется осуществление первой фазы реабилитационных работ дома-музея.

По информации посольства Грузии, данный дом принадлежал грузинскому юнкеру и офицеру польской армии Николозу Матикашвили, и его вдова Анна Шоде-Матикашвили в 2007 году приняла решение передать посольству в подарок дом и земельный участок, на котором в 2011 году был основан дом грузино-польской дружбы, он же «Грузинский дом» и музей грузинских офицеров польской армии.

Президент Грузии символично посадил во дворе музея грузинских офицеров дуб, привезенный из Грузии и попробовал плод «Лозы Гогла», которую много лет назад посадил близкий родственник известного грузинского поэта Георгий Леонидзе.






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