Планируется реабилитация музея грузинских офицеров польской армии

09.11.2017 21:39 По инициативе посольства Грузии в Польше, в ближайшее время, согласно новой концепции, музей грузинских офицеров польской армии будет преобразован в центр грузинской культуры Польши. Кроме того, по инициативе посольства и поддержке резервного фонда президента, планируется осуществление первой фазы реабилитационных работ дома-музея.



По информации посольства Грузии, данный дом принадлежал грузинскому юнкеру и офицеру польской армии Николозу Матикашвили, и его вдова Анна Шоде-Матикашвили в 2007 году приняла решение передать посольству в подарок дом и земельный участок, на котором в 2011 году был основан дом грузино-польской дружбы, он же «Грузинский дом» и музей грузинских офицеров польской армии.



Президент Грузии символично посадил во дворе музея грузинских офицеров дуб, привезенный из Грузии и попробовал плод «Лозы Гогла», которую много лет назад посадил близкий родственник известного грузинского поэта Георгий Леонидзе.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

