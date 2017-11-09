Спикер парламента Грузии провел прощальную встречу с послом Турции

09.11.2017 22:36 Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе провел прощальную встречу с чрезвычайным и полномочным послом Турции в Грузии Зеки Левентом Гумрукчу.



На встрече стороны говорили о существующих отношениях двух стран в разных направлениях. Посол особо подчеркнул, что Грузия отличается особым отношением к представителям дипломатического корпуса, что говорит о гостеприимстве грузинского народа.



Кобахидзе и Гумрукчу обсудили демократические реформы в Грузии, и в том числе конституционную реформу, а также важность вызовов перед странами с точки зрения безопасности. Стороны отметили в разговоре о перспективах углубления взаимотношений, что необходима активизация взаимотношений между нациями, что сделает наши государства еще ближе друг к другу.



Ираклйи Кобахидзе поблагодарил турецкого посла за большой вклад в углубление отношений между Турцией и Грузией и пожелал ему дальнейших успехов в деятельности. Со своей стороны Зеки Левент Гумрукчу отметил, что с сожалением покидает Грузию в качестве дипломата и высказал благодарность председателю парламента за дружбу и сотрудничество.















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