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Каха Каладзе призвал девелоперов бережно относиться к визуальному облику столицы


09.11.2017   23:05
Избранный мэр Тбилиси Каха Каладзе и министр экономики Грузии Георгий Гахария провели сегодня совместную встречу с представителями строительных и девелоперских компаний. Целью встречи было ознакомление представителей частного сектора с вступившими в силу новшествами в технический регламент «Правил безопасности зданий-строений».

Каха Каладзе призвал девелоперов активно участвовать в развитии столицы и тесно сотрудничать с новым правительством Тбилиси.

«Для нас очень важно активное сотрудничество с вами, так как вы очень много работаете и делаете для развития нашего города. Приветствую строительство и развитие. Однако, все это должно происходить правильно, качественно и, что самое главное, последовательно. Верю, что мы все любим наш город, у всех есть семьи, растут дети, и мы должны сделать все для того, чтобы в этом городе стало возможным жить и дышать в здоровой среде. Соответственно, ваша вовлеченность в развитие города будет очень важна, а с моей строны у вас будет максимальная поддержка», — заявил Каладзе представителям строительного бизнеса.

Он пообещал сломать бюрократические механизмы в мэрии и сделать систему более гибкой. По его словам, запланированы изменения в связи с городской службой архитектуры. Кроме того, Каладзе призвал девелоперов не только к соблюдению качества строительства, но и обращать больше внимания на визуальную сторону осуществляемых проектов.






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