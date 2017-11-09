|
Бывшие члены правительства Каталонии остались за решеткой
09.11.2017 23:32
Национальная судебная коллегия Испании постановила оставить под стражей отстраненных от власти членов каталонского правительства, которые попытались оспорить правомерность их задержания, сообщает газета La Vanguardia.
По ее информации, судья отклонил ходатайства о пересмотре решения о заключении политиков под стражу.
Ранее Национальная судебная коллегия постановила арестовать восьмерых экс-руководителей каталонских департаментов. Прокуратура обвиняет бывших членов правительства автономии в бунте, мятеже и растрате финансовых средств. Согласно испанскому законодательству, только лишь за подстрекательство к бунту против центральных властей каждому из них грозит до 30 лет тюремного заключения.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна