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Бывшие члены правительства Каталонии остались за решеткой


09.11.2017   23:32
Национальная судебная коллегия Испании постановила оставить под стражей отстраненных от власти членов каталонского правительства, которые попытались оспорить правомерность их задержания, сообщает газета La Vanguardia.

По ее информации, судья отклонил ходатайства о пересмотре решения о заключении политиков под стражу.

Ранее Национальная судебная коллегия постановила арестовать восьмерых экс-руководителей каталонских департаментов. Прокуратура обвиняет бывших членов правительства автономии в бунте, мятеже и растрате финансовых средств. Согласно испанскому законодательству, только лишь за подстрекательство к бунту против центральных властей каждому из них грозит до 30 лет тюремного заключения.






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