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Европа должна противостоять сепаратизму -Жан-Клод Юнкер
09.11.2017 23:55
Европа должна противостоять сепаратизму. Об этом заявил президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер, выступая в испанском университете в городе Саламанка, где ему была вручена награда, передает Reuters.
«Национализмы - это яд, который мешает Европе работать вместе», - сказал Юнкер. По его словам, «мы не может опускать руки, пора что-то делать. «Я против какой-либо формы сепаратизма, которая ослабляет Европу и еще больше расширяет существующие трещины».
Премьер-министр Испании Мариано Рахой, присутствующий на церемонии награждения, поблагодарил его за поддержку «в такие трудные времена».
«Юнкер поддержал действия испанского правительства, выразил свое уважение к нашей конституции, нашим законам и нашей правовой системе», - сказал он.
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