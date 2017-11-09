Европа должна противостоять сепаратизму -Жан-Клод Юнкер

09.11.2017 23:55 Европа должна противостоять сепаратизму. Об этом заявил президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер, выступая в испанском университете в городе Саламанка, где ему была вручена награда, передает Reuters.



«Национализмы - это яд, который мешает Европе работать вместе», - сказал Юнкер. По его словам, «мы не может опускать руки, пора что-то делать. «Я против какой-либо формы сепаратизма, которая ослабляет Европу и еще больше расширяет существующие трещины».



Премьер-министр Испании Мариано Рахой, присутствующий на церемонии награждения, поблагодарил его за поддержку «в такие трудные времена».



«Юнкер поддержал действия испанского правительства, выразил свое уважение к нашей конституции, нашим законам и нашей правовой системе», - сказал он.















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